Valletta tenei hosk by Ljouwerters

Ljouwert wol foarearst gjin gedoente mear hawwe mei de Malteeske haadstêd Valletta. De twa stêden diele fan ‘t jier de titel fan Europeeske kulturele haadstêd. Oanlieding ta it skeel is hoe’t de organisaasje fan ‘e kulturele aktiviteiten fan Valletta prate oer de moard op sjoernaliste Daphne Caruana Galizia.

Frou Caruana Galizia skreau geregeldwei skerpe stikken oer de Malteeske polityk en benammen oer korrupsje ûnder hege politisy. Hja waard dêrom bedrige en yntimidearre en de Malteeske plysje hat har twa kear oppakt. Yn oktober ferline jier waard hja it slachtoffer fan in oanslach mei in autobom. Dêr binne twa minsken foar arrestearre wurden.

Wetterpistoal

Wylst de moard om utens gâns lilkens en ôfgriis oprôp, wie der op Malta ek iepentlik ferromming en bliidskip te hearren ûnder minsken dy’t de sjoernaliste as in lêstpak beskôgen. Ta de minsken dy’t net bot tangele binne mei har wrede dea heart Jason Micallef, de lieder fan de kulturele aktiviteiten yn Valletta. Hy hie okkerdeis iepentlik de gek mei har lêste wurden, sei dat it tydlike monumint foar de sjoernaliste yn it paad stie en dat er in permanint tinkplak net nedich achte.

Tjeerd van Bekkum, dy’t de kulturele aktiviteiten fan Ljouwert laat, woe him net útsprekke oer Micallef syn wurden, ek net doe’t de ynternasjonale sjoernaliste-organisaasje PEN dêrta oproppen hie. Hy sei dat er him de fingers net brâne woe oan eat dat “superpolityk” wie. De Fryske skriuwer en kultuermakker Huub Mous spuite ferline wike út protest mei in wetterpistoal oer Van Bekkum hinne foar de kamera fan Omrop Fryslân.

Oprop om te praten

Radboud Droog sei tongersdei yn de Volkskrant dat de organisaasje fan Ljouwert 2018 oars moatten hie. “Achteraf hadden we tijd moeten nemen om duidelijk te maken dat we afstand nemen van moreel verwerpelijke uitingen”, seit er. De Ljouwerters wolle dêrom net behelle wurde by de festiviteiten yn Valletta. Plende mienskiplike projekten geane nammers wol troch. Sa sille beide kulturele haadstêden al mei-inoar oparbeidzje by it breidzjen fan ‘e grutste tekken fan ‘e wrâld.

Op Malta sels is it ek te rêden. De foarsitter fan ‘e sjuery dy’t Valletta as kulturele haadstêd oanwiisd hat, hat te witten dien dat er net meidwaan sil oan ‘e aktiviteiten “salang’t fertsjintwurdigers fan it projekt de prinsipes fan Europa ferpangelje”. Op Malta is boppedat in petysje útskreaun dy’t de oerheid freget om Micallef dien wurk te jaan. Wol hat de Malteeske minister fan kultuer de Friezen frege om ris te praten en sjoch oft it skeel tusken de twa kultuerhaadstêden ek te middeljen is.

