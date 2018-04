Utstalling ‘Nederland Zoemt’ yn Natuermuseum Fryslân

De Nederlânske Natuerhistoaryske musea gûnzje!

Oant ein augustus is op mar leafst alve plakken, fan Ljouwert oant Maastricht en fan Nijmegen oant De Haach, ‘Nederlân gûnzet – in wyldebije-eksposysje’ te sjen. Noch net earder wie yn Nederlân deselde eksposysje op itselde stuit by safolle musea tagelyk te sjen. De eksposysje makket diel út fan it lanlik projekt Nederlân gûnzet, wêryn’t ferskate partijen yn aksje komme foar de wylde bijen yn ús lân. Yn Ljouwert docht it Natuermuseum Fryslân deroan mei.

De eksposysje is op húshâldingen rjochte: bern en âlden stappe de wrâld fan de bij yn en leare alles oer dy bjusterbaarlike ynsekten. De útstalling bestiet út grutte panielen yn de foarm fan in blom, foarsjoen fan ynformaasje, nijsgjirrige weetsjes en fragen. De antwurden op dy fragen binne te finen op oare panielen. Besikers moatte dus letterlik fan blom nei blom gean, krekt as bijen! Sels sjouwe mei blommemoal, omrinne yn in dik behierre jas of de wei fine yn in blom: it libben fan bijen giet net oer roazen.

Troch de eksposysje leart de besiker alles oer it libben en it nut fan wylde bijen, mar ek dat it dêr spitigernôch net goed mei giet. Wylde bijen hawwe it nammmentlik swier: de helte fan alle 360 soarten is bedrige. En dat wylst se tige wichtich binne foar ús itensfoarsjenning: tachtich persint fan ús ytbere gewaaks is ôfhinklik fan bestowing troch bijen en oare ynsekten.

Nederlân jout bijen net genôch leefgebiet, wenromte en iten. Dat is in direkt gefolch fan de yntinsive grutskalige lânbou, it ferstêdlikjen en it strakker en effisjinter behearen fan ús grien. Bijen wurde net bliid fan gersfjilden as in biljartlekken en bermen dêr’t alle blommen út weiwurden binne.

Aldergelokst besteget de eksposysje ek omtinken oan oplossingen: wat kinne wy dwaan om bijen te helpen? En hoe kinne wy bydrage oan ûndersyk nei bijen? De eksposysje is makke troch de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC), it gearwurkingsferbân fan natuermusea yn Nederlân. Oare dielnimmende musea binne: Ecomare, Museon, Museum TwentseWelle, Natura Docet Wonderryck Twente, Naturalis Biodiversity Center, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Natuurmuseum Brabant, Natuurmuseum Nijmegen en Universiteitsmuseum Utrecht.

De útstalling Nederland Zoemt is te sjen oant en mei ein augustus 2018.