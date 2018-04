Tsien jier of langer by deselde baas jildt foaral foar amtners

Ien op de trije wurknimmers sit tsien jier of langer by deselde wurkjouwer, blykt út sifers fan it CBS. Foaral by de oerheid bart dat faak; hast sechtich persint fan de amtners hat syn tsienjierrich jubilieum al helle. Yn de yndustry, it ûnderwiis, de finansjele sektor en de bou binne meiwurkers ek honkfêst. Goed fjirtich persint wurket al mear as tsien jier by itselde bedriuw, wol of net yn deselde funksje. It giet om sifers fan ein 2016, de resintste dy’t foarhannen binne.

In ‘baan foar it libben’ is al lang net mear fanselssprekkend, mar langduorjende tsjinstferbannen binne der dus noch wol. It giet neffens it CBS dan meastal om wurknimmers dy’t wat âlder binne en relatyf faak in fêst kontrakt hawwe. By de oerheid hat goed 85 persint fan de meiwurkers in arbeidskontrakt foar ûnbepaalde tiid.

De tsjinstferbannen binne it koartst yn ’e hoareka en de kategory ‘oare saaklike tsjinstferliening’. Dêr falle bygelyks skilsintra, ferhierbedriuwen, de befeiliging en himmelbedriuwen ûnder. Mear as de helte fan de wurknimmers sit dêr koarter as twa jier by itselde bedriuw. Op syn meast tsien persint hat de tsien jier helle.