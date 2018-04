‘Telehearre’ hieltyd populêrder yn rjochtbank

Detinearren hoege hieltyd minder faak nei de rjochtbank, mei’t se út de finzenis wei fia in fideoferbining mei de rjochter prate kinne. It ‘telehearren’ skeelt tiid en jild, seit de Tsjinst Justysjele Ynrjochtings, dêr’t alle finzenissen ûnder falle.

Fiif rjochtbanken en acht finzenissen dogge op it stuit mei oan in proef, dêr’t beslissings oft in fertochte langer fêstsitte moat, by op afstân behannele wurde. Dat bart yn saneamde riedkeamersittings, dy’t meastal mar koart duorje. De fertochten wurde foar dy sittings net mear nei de rjochtbank brocht, mar prate fia in live-ferbining út de finzenis wei mei de rjochter. It systeem is yn 2016 sa’n fjouwerhûndert kear brûkt. Yn ’e earste helte fan 2017 wie dat al goed trijehûndert kear.

De ferwachting is dat skielk flink besparre wurde kin op ferfierskosten, mei’t it in protte ritsjes fan en nei de rjochtbank skeelt. De Tsjinst Justysjele Ynrjochtings wol de fideoferbining op alle lokaasjes brûke.