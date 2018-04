Tariven parkearfergunningen Fryslân relatyf heech

De tariven foar parkearfergunningen yn Fryslân kinne aardich meunsterje mei dy yn de Rânestêd. Autobesitters yn it sintrum fan Ljouwert bygelyks betelje jierliks 225 euro, wylst in parkearfergunning yn De Haach noch gjin 51 euro yn ‘t jier kostet. Dat blykt út ûndersyk fan SnappCar. It autodielplatfoarm ûndersocht de tariven fan parkearfergunningen yn 133 stêden en gemeenten.

Fryslân en Grinslân relatyf djoer, Assen ‘goedkeap’

Fergunninghâlders telle yn Nederlân trochinoar 142,60 euro yn it jier del. Ynwenners fan haadstêden en stêden mei in histoaryske binnenstêd betelje oer it algemien mear. Yn it sintrum fan Ljouwert betelje se jierliks 225 euro, yn it sintrum fan Grins goed 241. De tariven út ‘it hege Noarden’ dogge dus net ûnder foar de tariven yn de Rânestêd. Dy yn Assen meie bliid wêze. Sy betelje ‘mar’ 45 euro yn it jier om de auto yn de binnenstêd kwyt te kinnen. Ynwenners fan Lelystêd (50 euro) en De Haach (krekt gjin 51 euro) meie har ek yn ‘e hannen knipe.

Djoerste provinsjehaadstêd is Utert

Net allinnich Grins en Ljouwert binne djoer. Fan alle provinsjehaadsteden is Utert de djoerste stêd foar fergunninghâlders. In parkearfergunning kostet dêr al gau maksimaal 276 euro yn it jier. Yn Maastricht (260 euro) en Den Bosch (211 euro) betelje se jierliks ek relatyf in soad foar in parkearfergunning yn de djoerste sône(s).

Oersicht provinsjehaadsteden:

Utert (276 euro) Maastricht (259 euro) Grins (241 euro) Ljouwert (225 euro) s-Hertogenbosch (211 euro) Haarlim (183 euro) Swol (166 euro) Arnhim (141 euro) Middelboarch (86 euro) De Haach (51 euro) Lelystêd (50 euro) Assen (45 euro)

Alle ûndersochte tariven binne werom te finen op de ûndersyksside fan SnappCar.