Taalkundige Rienk de Haan is ferstoarn

Taalkundige Rienk de Haan fan Burgum is woansdei hommels op 74-jierrige leeftiid ferstoarn. De Haan wurke fan 1980 oant 2004 by de Fryske Akademy, dêr’t er ûnder oaren behelle wie by it betinken fan nije Fryske wurden foar offisjeel en wittenskiplik gebrûk. Fierder wie De Haan ien fan de redakteuren fan it twadielige Fryske Hânwurdboek dat yn 2009 útkaam.

Fan syn hân ferskynden de boeken ‘Wurdlist foar it offisjele ferkear’ (1986), ‘Wat en Hoe Fries (1989)’, ‘Mei freonlike groetnis (1995)’, ‘Terminology fan ‘e saakfakken’ (2000), ‘Fryske Foarnammen’ (2004) en ‘Fries voor zelfstudie’ (2006).

Rienk de Haan hat jierrenlang meiwurke oan programma’s fan Omrop Fryslân. Sa hie er in taalrubryk yn it eardere radioprogramma ‘De Middei’ fan programmamakker Gurbe Douwstra en wie er sjuerylid yn oare programma’s.

Boarne tekst: Omrop Fryslân

Boarne foto: 4H