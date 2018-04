Subsydzje foar ynnovative oplossingen feangreidegebiet

De provinsje stelt goed 1 miljoen euro beskikber foar fiif projekten om maatregels te ûndersykjen foar it fertraagjen fan de ôfbraak fan fean en it rendabel eksploitearjen fan wieter fean. Stúdzjegroepen fan boeren sille yn ‘e praktyk ûndersykje mei hokker boaiemmaatregels se better mei wieter fean omgean kinne. Yn Noardeast-Fryslân wurde de mooglikheden neier útwurke om mei nije tylten in ynkommen út wieter fean te heljen. Dêrneist wurdt it ûndersyk nei de útstjit fan broeikasgassen by it gebrûk fan ûnderwetter- en drukdrainaazje útwreide. Dy projekten binne ûnderdiel fan it ynnovaasjeprogramma fan de feangreidefyzje.

Foar it fuortsetten fan de proeven mei wiete tylten yn ‘e buert fan it Bûtenfjild kriget de gemeente Dantumadiel in bydrage fan hast € 650.000,-. Yn it projekt wurdt sjoen nei it ferbetterjen fan de tylt fan tuorrebouten en de ferwurking ta bygelyks meubelplaat of isolaasjemateriaal. Dat bart yn nauwe gearwurking mei ûndernimmers út Noardeast-Fryslân. Uteinlik moat dat nije foarmen fan ferstjinsten opsmite. It projekt is ûnderdiel fan it programma Better Wetter yn Noardeast-Fryslân.

De Radboud Universiteit Nijmegen kriget € 176.000,- foar ekstra mjittingen oan de útstjit fan broeikasgassen. De universiteit fiert dy mjittingen út op lokaasjes dêr’t proeven útfierd wurde mei ûnderwetterdrainaazje. Om betroubere útspraken dwaan te kinnen oer it effekt fan ûnderwetterdrainaazje op it werombringen fan de útstjit fan broeikasgas, wurdt de mjitperioade oant en mei 2019 ferlinge. De universiteit sil ek de effekten fan drukdrainaazje mjitte.

Yn trije gebieten ferspraat oer it Fryske feangreidegebiet, de Grutte Feanpolder, Koufurderrige en Aldeboarn-De Deelen, sille boeren yn stúdzjegroepen ûnder begeleiding fan Aequator wurkje oan in better boaiembehear. Op harren bedriuwen probearje se ferkate maatregels om harren boaiem sûner te meitsjen. De boeren ferwachtsje dat se mei dy maatregels better omgean kinne mei hegere wetterpeilen. Yn Aldeboarn-de Deelen wurdt mei in twadde boaiemprojekt úteinset yn gearwurking mei advysburo Groeibalans. Dêrby wurdt ûnder mear keustdong ferfongen troch preparaten foar boaiemfruchtberens. Op in ‘belibje-de-boaiem-dei’ yn septimber diele de boeren harren earste ûnderfiningen mei oare boeren. De Provinsje stipet dy boaiemprojekten mei in subsydzje fan € 217.000.

Foar de ûntwikkeling fan in ‘early warning system’ foar mûzen kriget LTO Noard in bedrach fan hast € 19.000,-. De mûzepleach fan 2014-2015 die him benammen yn it Fryske feangreidegebiet foar. Krekt dêrom wurdt it mûzeprojekt yn dat gebiet útfierd. Der wurdt ek úteinset mei in proef mei in op dat gebiet rjochte oanpak tsjin mûzen. Wetterskip Fryslân wurket oan it projekt mei.