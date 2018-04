Solid Sound Pop Vocals organisearret BALK festival Noard

Yn gearwurking mei koarebûn BALK organisearret Solid Sound Pop Vocals yn Drachten it BALK festival Noard op snein 27 maaie 2018 yn teater De Lawei.

BALK is it lanlik bûn foar alle koaren en groepen dy’t lichte muzyk op it repertoire hawwe. BALK stipet en stimulearret dy foarm fan amateurkeunst op in protte manieren. De regionaal organisearre festivals hawwe har bewiisd as sinfolle en ynspirearjende moetingsdagen foar leden fan sawol koaren as lytsere sjonggroepen. De eveneminten wurde troch de sjonggroepen en koaren sels yn de regio organisearre mei wêr nedich finansjele en praktyske stipe fan BALK.

Solid Sound Pop Vocals is in swingend popkoar út Drachten en bestiet út ambisjeuze amateursjongers en -sjongeressen. Mei in fariearre repertoire en mei fernijende arranzjeminten besiket Solid Sound Pop Vocals sûnt de oprjochting yn augustus 2015 in ûnderskiedende feriening te wêzen. In feriening dêr’t plezier yn sjongen yn foarop stiet, mar dan wol yn kombinaasje mei kwaliteit, balâns yn stimmen, klankkleur en presintaasje op it poadium.

Wêrom in BALK festival Noard

Solid Sound Pop Vocals en BALK wolle mei dit festival it sjongen yn popkoaren, klienkeunstkoaren en sjonggroepen dy’t lichte muzyk op it repertoire hawwe, op ’e kaart sette. It is de earste kear dat it festival sa grut opset wurdt yn Noard-Nederlân en it wurdt boppedat foar it earst holden yn Fryslân. BALK festival Noard biedt popkoaren en sjonggroepen in poadium om op te treden, reaksjes te krijen, inoar te ynspirearjen en te moetsjen.

Koaren en sjongleafhawwers wurde útnoege om as publyk te ûnderfinen wat der allegear mooglik is op it mêd fan sjongen. Mei as doel harren te ynspirearjen en te stimulearjen. It hiele festival stiet yn it teken fan: ynspirearje, ûnderfine, sjonge, harkje, belibje, moetsje en genietsje.

Snein 27 maaie 2018 yn teater De Lawei Drachten, fan 10.00 oant 17.00 oere, organisearre troch BALK en Solid Sound Pop Vocals. Tagongspriis: € 2,-.