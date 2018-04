Sjoernaliste wie tafallige proai fan ferknipte útfiner

In libbenslange finzenisstraf, dêrta feroardielde de rjochter ôfrûne wike Peter Madsen (47), ferneamd Deensk útfiner en bouwer fan raketten en dûkboaten. Mar neffens psychologen boppedat in patologysk liger mei psychopatyske skaaimerken en brekme oan meilydsumens, skuldgefoelens en spyt. De rjochter achte bewiisd dat Madsen de Sweedske sjoernaliste Kim Wall (30) op grouwélige wize om it libben brocht hat oan board fan syn selsmakke ûnderseeboat, de UC3 Nautilus. Ut it samle bewiismateriaal waard dúdlik dat Madsen niget hie oan ekstreme sadomasochistyske seks.

Nei’t Madsen earst sei dat er Wall op in eilân ôfset hie, woe er letter ha dat hja it libben by fersin ferlern wie doe’t it lûk fan de ûnderseeër har op ‘e holle foel. Mar dat strykt net mei it ûntbrekken fan skea oan har plasse, sa’t bliken die doe’t de lichemsdielen fan de sjoernaliste – dy’t oars mei metaal ferswierre wienen – ien foar ien oanspielden. Dêrnei paste Madsen syn ferhaal oan en hold er út dat reekfergiftiging de deadsoarsaak west hie. Hy koe sekuer útlizze hoe’t fergiftige dampen ûntstien wienen. Mar saakkundigen fûnen der gjin spoaren fan werom yn de dûkboat en likemin yn de longen fan it slachtoffer. Neffens Madsen hie hy it lichem nei it ûngemak yn stikken seage om it de dûkboat út te wurkjen. “Om sadwaande in grut probleem te ferpartsjen yn lytsere”, sa ferdútste er sels.

Mar neffens ûndersyk hat Madsen Wall by libben oan holle, fuorten en earms fêstbûn, har slein, mei in skroevedraaier en in mes yn de ûnderbûk stutsen en ferkrêfte. Neffens Madsen wie al dat ark allinnich mar oan board foar putsjes. It iepenbier ministearje klage him oan foar moard, seksueel misbrûk en lykskeinen. De rjochter hat dy eask folge. Madsen leagenet alles dat mei moard te krijen hat en tekenet heger berop oan.

Ut de rjochtsaak die bliken dat frou Wall in tafallige proai wie. Inkele oare froulju wienen net yngien op oanbiedings om mei Madsen mei te farren. Mei in freondinne korrespondearre Madsen oer geweldieddige seksfantasijen, mar hja hie dat net serieus naam. De famylje hat in fideoportret publisearre fan Kim Wall, dy’t neffens harren as sjoernaliste gâns wat ûnthjitte. Dat is hjirûnder te besjen (it is Ingelsktalich; YouTube jout de mooglikheid te kiezen foar Frysktalige ûndertitels, mar dy binne noch frijwat behyplik).