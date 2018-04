Releasekonsert ‘Stim fan Stilte’

Snein 6 maaie is yn Wikel in konsert ta gelegenheid fan de presintaasje fan de cd ‘Stim fan Stilte’, in album mei Frysktalige lietsjes fan singer-songwriter Sjoukje van der Land út Balk. Sy wurdt begelaat troch Nabiel Neaimi op sello en Johan Keus en Theo Stobbe op gitaar.

It cd-projekt is finansiere troch subsydzjes, dêr’t de Stichting Het Friese lied van de ziel út Wikel him foar ynset hat, en troch in publike finansieringsaksje mei help fan it online platfoarm Voor de Kunst.

Sjoukje van der Land skriuwt sûnt 2014 lietsjes oer minsken en foarfallen dy’t har reitsje. Muzyk rjochtstreeks út it hert. De muzyk is opnommen yn Murns.

It konsert op 6 maaie wurdt holden yn de Vaste Burchttsjerke yn Wikel en begjint om 15.00 oere. De doar giet om 14.30 oere iepen.