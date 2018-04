Programma Famillement 2018 bekend

It Famillement docht Ljouwert oan op snein 3 juny. It liket der op dat dit it grutste evenemint op it mêd fan famyljeskiednis wurdt. Op it programma stean lêzingen, workshops, rûnliedingen en in ynformaasjemerk. Sprekkers binne ûnderoaren Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau. Nij dit jier binne de spesjale aktiviteiten foar bern. De organisaasje is yn hannen fan it CBG|Sintrum foar famyljeskiednis, Tresoar en it Histoarysk Sintrum Ljouwert (HCL).

Om ‘e twa jier organisearret it CBG yn ’e mande mei in regionale partner-organisaasje it Famillement. Dit jier sil de fjirde ôflevering wêze yn Ljouwert, de kulturele haadstêd fan Europa yn 2018. It evenemint is fergees en hat foar begjinners likegoed as trochsetters op it mêd fan (famylje)skiednis in soad te bieden.

Fokus op Fryske skiednis en DNA-ûndersyk

Op it programma stean lêzingen, workshops, rûnliedingen en in (ynternasjonale) ynformaasjemerk yn Stadsschouwburg De Harmonie. Fierder is der in ferskaat oan aktiviteiten bij Tresoar en it HCL. Dit jier is der spesjaal omtinken foar Fryske skiednis, lêzingen oer AlleFriezen.nl, de Sonttol-registers en de Sailing Letters. In oar tema is DNA-ûndersyk. Sa kin der in DNA-test ôfnommen wurde. Genetysk-wittenskipper Maarten Larmuseau en DNA-genealooch Gerrit Woertman diele har kennis oer it Y-DNA, mt-DNA, autosomaal DNA en X-DNA en de gearhing mei stambeamûndersyk. Cisca Wijmenga fan it UMC Groningen fertelt oer it ûndersyksprojekt Lifelines dêr’t by ûndersocht wurdt wêrom’t de iene wol siik wurdt en de oare net.



Hichtepunten

In ynterview mei ien fan de haadpersoanen út it programma Verborgen Verleden mei net ûntbrekke. Dit jier fertelt presintatrise Dieuwertje Blok oer de ferrassingen dy’t se tsjinkaam by har syktocht nei de skiednis fan har eigen famylje. Argivaris Harmen Snel praat oer it notarieel argyf fan Amsterdam, professor Oscar Gelderblom oer Het Kasboekje van Nederland en âld-minister Pieter Winsemius oer it hurde mar meislepende libben fan in e-sneuper. De organisaasje hat histoarika Els Kloek ek boeke kinnen foar in lêzing oer har boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Dat boek waard útroppen ta it bêste skiednisboek fan alle tiden. Kloek jout ynsjoch yn ˊe keuken fan dat mânske projekt.



Oare aktiviteiten

Nei it sukses fan de earste ôflevering fan GenTalks krije amateurgenealogen dit jier opnij it poadium om har kennis én ûnderfining op it mêd fan stambeamûndersyk te dielen. De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie lit syn jierlikse Medienedag dit jier gearfalle mei it Famillement. Yn dat ramt binne der ferskate aktiviteiten om it tema ‘Joods Leeuwarden’ hinne. Der wurde ek prizen útrikt: De Nederlandse Prijs voor de Genealogie en Dr. De Bruijnprijs. Fierder is it mooglik om ien op ien fragen te stellen oan spesjalisten yn ekspêrgearkomsten of de stêd te ûntdekken mei in stedskuier of in rûnfeart yn in pream. Ta beslút kin it publyk de Aldehou ek beklimme en by it HCL en Tresoar terjochte foar in bûnt ferskaat oan tentoanstellingen, films, rûnliedingen en berneaktiviteiten.

It Famillement is in gearwurkingsprojekt dêr’t it CBG, Tresoar en HCL yn gearwurkje mei de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), Ofdieling Fryslân en it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Mear ynformaasje is te finen op www.famillement.nl.