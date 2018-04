Pierre Bokma fertolket M.C. Escher yn audiotour Frysk Museum

By de útstalling Escher op reis ferskynt in audiotour dy’t de besiker by de topstikken fan grafikus M.C. Escher lâns liedt. It Frysk Museum wijt in grutte útstalling oan de yn Ljouwert berne keunstner, mei mear as tachtich orizjinele printen, sa’n tweintich tekeningen en ferskate foto’s en objekten. Yn de audiotour komt de keunstner sels oan it wurd, fertolke troch topakteur Pierre Bokma. Hy lêst foar út de grutte hoemannichte brieven en deiboeken dêr’t Escher ferslach yn die fan syn reizen en syn libben. Yn de Ingelske audiotour jout de Britske filmregisseur Peter Greenaway Escher in stim.

Yn de eksposysje yn Ljouwert wurdt stilstien by de grutte ynfloed op Eschers wurk fan de lokaasjes dy’t er yn syn libben besite. De reislustige grafikus fûn foaral ynspiraasje foar syn bekendste printen yn Italië en Spanje. Fia brieven hold er famylje en freonen jierrenlang op ’e hichte fan syn ûnderfinings op reis. Hy hold ek in deiboek by, dêr’t er libben yn beskreau wat er seach en meimakke. Ut de brieven, deiboeken en fraachpetearen sprekt Eschers bûtengewoane observaasjefermogen en eigensinnige karakter. De fragminten wurde foardroegen troch Pierre Bokma, dy’t al affiniteit fielde mei Escher doe’t er sels as jonge in protte tekene en dêrom graach meiwurke oan it projekt. De Ingelske ferzje is ynsprutsen troch regisseur Peter Greenaway. De audiotour is foar € 1,- te hier by de kassa fan it Frysk Museum.

Pierre Bokma en Peter Greenaway

Akteur Pierre Bokma (Parys, 1955) hat nei it ferlitten fan de Toanielskoalle yn Maastricht it grutte publyk ferwûndere mei in grut tal ferskate rollen. Hy ûntfong prestisjeuze ûnderskiedingen foar syn toanielspul en hat ek in grutte steat fan tsjinst as filmakteur. Syn aktearwurk yn films levere him ûnder oare in International Emmy Award en fjouwer Gouden Keallen op.

Peter Greenaway (Wales, 1942) waard oplaat as keunstskilder, mar is foaral ferneamd wurden mei syn baanbrekkende spylfilms fol ferwizings nei skilderkeunst, literatuer, toaniel, skiednis en foaral nei wiskunde en getallen. Hy kreëarre ek filmyske ynstallaasjes foar renommearre musea oer de hiele wrâld.

De ústalling Escher op reis is fan 28 april o/m 28 oktober te sjen yn it Frysk Museum.