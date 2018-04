Panielen delstoarte bommewerpers by Dokkum en Damwâld

Sneon 5 maaie 2018 wurde yn Damwâld en Dokkum twa ynformaasjepanielen ûntbleate ta de neitins oan twa Stirling bommewerpers dy’t op 1 en 5 maaie 1943 delstoartten.

Ien paniel wurdt ûntbleate by Damwâld oan de Koarndyk by De Boarken, it oare paniel komt te stean oan de Pier Prinsleane te Dokkum. De ûntbleating wurdt bywenne troch famylje fan de omkommen bemanningsleden en troch fertsjintwurdigers fan de ambassades fan Kanada en it Feriene Keninkryk.

De monuminten binne makke troch it gearwurkjen fan de wurkgroep ‘Se foelen foar ús’ en de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF). De SMAMF hat de skiednis fan de beide fleantugen útsocht fia ûndersyk by ûnder mear de Royal Air Force, en hat kontakt lein mei de oangeande neisten. By it gemeentehûs yn Damwâld wurdt in plechtichheid holden dêr’t krânsen by lein wurde sille troch it gemeentebestjoer, troch de famylje en troch fertsjintwurdigers fan de ambassades. Yn it gemeentehûs wurdt troch de SMAMF allyksa in presintaasje holden oer it relaas fan beide ferûngelokke tastellen. Dêrnei wurdt op de beide lokaasjes in ynformaasjepaniel ûntbleate.

Stirling R9263 bommewerper by De Boarken Damwâld

Yn De Boarken ûnder Damwâld wurdt in monumint ûntbleate ta de neitins oan de Stirling R9263. Dy stiigde op, mei 7 oare Stirlings en 4 Halifaxes, fan it Ingelske fleanfjild Oakington op 1 maaie 1943. Se setten ôf nei it Dútske Bocholt dêr’t wichtige tekstylfabriken fêstige wiene foar de Dútske oarlochsyndustry. Dy lytsskalige oanfal wie foaral bedoeld om te oefenjen mei it brûken fan H2S, in nij type radar dêr’t grûndoelen mei identifisearre wurde koene.

De operaasje waard gjin sukses. Fiif fan de tolve fleantugen moasten troch technyske problemen earder werom nei de basis. De bemanning fan Stirling R9263 besleat ek om werom te fleanen nei Ingelân, noch foar’t Bocholt helle wie. Boppe Noard-Nederlân waard de R9263 ûnderskept troch in nachtjager fan it Dútske Nachtjagdgeschwader 1, dat fan it fleanfjild Ljouwert kaam.

Twa motoaren fan de Stirling waarden yn ’e brân sketten. Troch it fijanlik fjoer rekken yn alle gefallen trije bemanningsleden deadlik ferwûne.

Ynwenners fan Ikkerwâld, sûnt 1971 in part fan Damwâld, seagen it baarnende fleantúch oerkommen flak foar’t it ynsloech yn in greide efter de Koarndyk. In pear minuten nei it ûngemak wiene der fûle eksploazjes troch ûntploffende bommen. It tastel waard hielendal ferwoeste. Seis fan de sân bemanningsleden kamen om. Twa dagen nei it delstoarten waarden de omkommenen begroeven op it tsjerkhôf fan Ikkerwâld. Bysûnder is dat ûnder de slachtoffers twa Kanadeeske Joaden wiene, Louis Nutik en Harold Sobel. Harren grêven binne twa fan de yn totaal trije offisjele joadske oarlochsgrêven yn Fryslân.

Ien bemanningslid, de boordwurktúchkundige Flight-Sergeant Frederick Albert Painter, oerlibbe it delstoarten. Hy wist it fleantúch mei falskerm út te kommen en kaam by it Galgehoog ûnder Rinsumageast del. De ferwûningen oan syn fuotten wiene sa slim dat er medyske soarch hawwe moast en om dy reden net ûnderdûke koe. Hy waard ôflevere by de plysjepost yn Moarrewâld, dêr’t de Dútsers him kriichsfinzene makken. Noch oant ein oktober 1943 bleau Painter yn Dútske militêre sikehuzen. De rest fan de oarloch brocht er ûnder strieminne omstannichheden yn kriichsfinzenkampen troch.

Stirling BF505 Pier Prinslaan Dokkum

Yn maart 1943 begûnen de alliearden in grutte oanfal op de Dútske yndustry. By de ‘slach om it Roergebiet’ smiet de Royal Air Force tsientûzenen tonnen oan bommen ôf op stêden as Essen, Gelsenkirchen, Bochum en Duisburg. Yn de nacht fan 4 op 5 maaie 1943 fleagen 596 bommewerpers nei Dortmund, dêr’t koaleminen, stielfabriken en gemyske bedriuwen fêstige wiene. Ien fan de fleantúgen dy’t oan it bombardemint meidie wie de Stirling BF505.

It tastel, dat by it 218 ‘Goldcoast’ Squadron hearde, stiigde op 5 maaie 1943 om 22.40 oere op fan it Ingelske fleanfjild Downham Market yn de omkriten fan King’s Lynn.

De útsetten koers fan it fleantúch rûn oer de Noardsee, fia Teksel nei Dortmund.

Foar de Royal Air Force ferrûn de oanfal jammerdearlik. Tritich bommewerpers giene ferlern; it heechste ferliessifer oat dan ta. Stirling BF505 kaam om sawat healwei ienen yn ’e nacht boppe it easten fan Fryslân yn de problemen. Yn de omkriten fan Moarrewâld (no Damwâld) waard it sjitten fan it boardgeskut fan in Messerschmitt Bf 110 fan het Nachtjagdgeschwader 1 heard, dy’t koart dêroan foarôf fan it fleanfjild Ljouwert opstiigd wie.

Stirling BF505 waard dêrtroch rekke, fleach yn ‘e brân en eksplodearre yn ‘e loft. Brokstikken fan de bommewerper waarden oant op in ôfstân fan hiel wat kilometers fan Moarrewâld ôf fûn. De grutste stikken fan de romp fan it fleantúch kamen yn de Lege Miede del by it no net mear besteande ‘swarte brechje’, de hjoeddeistige Pier Prinsleane ûnder Dokkum. By de Moarrewâldsterwei nei Dokkum kamen bommen ta ûntploffing.

Oan board fan de ferûngelokke bommewerper siet in sânkoppige bemanning. Fiif dêrfan wiene op slach dea. Sy waarden de oare dei begroeven op it algemiene hôf fan Moarrewâld.

Trije fleanders út de Stirling oerlibben it ûngemak. Bommerjochter Philip Beck en navigator James White foelen de oare dei yn Dútske hannen. De radiotelegrafist John Mitchel Jobling Smith fûn tydlik ûnderdak by in húshâlding by Tergrêft ûnder Wânswert. It ferset soartge derfoar dat er in ferfalske persoansbewiis krige. Begjin juny 1943 waard Smith yn Limboarch oer de Belgyske grins smokkele. Sgt. Smith is de earste fleander dy’t nút Fryslân wei besiket om it neutrale Spanje te berikken. Yn Parys rint er op 8 july troch ferried tsjin ‘e lampe. Krekt als Beck en White brocht Smith de rest fan de oarloch yn kriichsfinzenisskip troch.