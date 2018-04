Omrin út Ljouwert yn finale Kening Willem I-plakette

Offalynsamler en -ferwurker yn top trije duorsume Nederlânske bedriuwen

Omrin is noch hieltyd yn ’e race foar de Kening Willem I-plakette foar Duorsum Undernimmerskip. Tongersdei 19 april waard de Fryske ûndernimming ferrast troch Anne-Marie Rakhorst, faksjueryfoarsitter fan de ûndernimmingspriis. Omrin waard as ien fan de trije finalisten keazen yn in besletten bestjoersgearkomste by De Nederlandsche Bank yn Amsterdam. Dêr wie ek earefoarsitter Keninginne Máxima by oanwêzich. De útrikking fan de Kening Willem I-priis en de Kening Willem I-plakette foar Duorsum Undernimmerskip sil wêze op 28 maaie yn Nimwegen. De stêd is dit jier útroppen ta European Green Capital. Mear ynformaasje oer de Kening Willem I-priis is hjir te finen.



Foarsitter fan de faksjuery Anne-Marie Rakhorst: “Alle tolve nominearre ûndernimmingen blinke út op it mêd fan duorsumens. It is lestich om in kar te meitsjen; álle bedriuwen leverje ommers in weardefolle bydrage oan de ekonomy en ús maatskippij. Offalynsamler en -ferwurker Omrin foel op tanksij syn fynbeslipe, ynnovative duorsumensoanpak.”

Omrin is ynsamler en ferwurker fan ôffal mei as doel dêr safolle mooglik grûnstoffen út werom te winnen en duorsume enerzjy fan te produsearjen. Troch de wei fan in meiskiedingsynstallaasje, wurdt it ôffal ek oan ’e efterkant skaat en yn ferskillende streamen wer brûkt. Dat docht it bedriuw foar gemeenten yn Fryslân en Grinslân, de regio Noard-Feluwe, Vlaardingen en Schiedam en foar in protte bedriuwen.

Omrin is ek útnoege om as Nederlânske ôffurdige gading te meitsjen nei de prestisjeuze European Business Awards for the Environment. Dy ynternasjonale duorsum ûndernimmerskipspriis, dy’t yn oktober foar de tsiende kear útrikt wurdt, wurdt jierliks beskikber steld troch de Europeeske Uny.

Oer de Kening Willem I-priis & -plakette foar Duorsum Undernimmerskip

De Kening Willem I Stichting rikt sûnt 1958 twajierliks de Kening Willem I-priis yn de kategoryen ‘grutbedriuw’ en ‘mkb’ út en dêrneist de plakette foar Duorsum Undernimmerskip. Se foarmje de ultime bekroaning op goed ûndernimmerskip. Keninginne Máxima is earefoarsitter fan de Kening Willem I Stichting. Prof. dr. K.H.W. Knot, presidint fan De Nederlandsche Bank NV, beklaait de funksje fan foarsitter. De ûnôfhinklike ûndernimmingsprizen wurde aktyf stipe troch it ministearje fan Ekonomyske Saken & Klimaat en it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. Mear ynformaasje stiet op: www.kw1prijs.nl.