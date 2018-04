Oarlochsretoryk yn oanrin nei proses blokkearders antyswartepytprotest

Doe’t Sinteklaas yn novimber ferline jier te Dokkum ûntfinzen wurde soe, sette in keppel lju út ‘e Rânestêd nei de Wâldstêd ta om dêr te demonstrearjen tsjin ‘e figuer fan Swarte Pyt. Hja kamen nea teplak, mei’t in groep Friezen de dyk by de Jouwer tichtsette en sa makke dat de demonstranten net op ‘e tiid yn Dokkum oankamen.

Guon fan ‘e lju dy’t it ferkear ta stilstân brochten, binne fan ‘e plysje oanhâlden. Hja moatte foarkomme, ûnder oaren om’t se de iepenbiere oarder fersteurd hawwe soene. De abbekaten WIm Anker en Tjalling de Groot fan it Ljouwerter kantoar Anker & Anker sil harren bystean, sa docht aksjegroep Demonstratievrije Sinterklaasintocht 2018 op Facebook te witten. De abbekaten soene dat mei dwaan, om’t hja “groot liefhebber van het Sinterklaasfeest” en “Fries” wêze soene.

Demonstratievrije Sinterklaasintocht 2018 neamt de dykblokkade by de Jouwer de Slach by Dokkum 18-11-2017. Dy wat oarlochseftige namme stiet ek op in spandoek mei in foto fan ‘e blokkade en it wurd ‘grutsk’. De aksjegroep ferkeapet de doeken fia syn Facebookgroep (link).