Noard-Korea staakt kearnproeven

Noard-Korea hâldt op mei syn nukleêre programma. Der komme gjin nije kearnproeven en rakettesten, seit it steatsparseburo. It rezjym fan Kim Jong-un slút de nukleêre testlokaasje Punggye-Ri yn it noarden fan it lân. De testprogramma’s wurde fuortdaliks stillein. Neffens it steatsparseburo wurde de kearnwapens dy’t Noard-Korea al hat, net brûkt salang’t it lân sels net mei kearnwapens bedrige wurdt. Alle opdiene kennis wurdt ‘yn gjin gefal’ dield mei oare lannen.

It ferrassende beslút is neffens it steatsparseburo naam by in gearkomste fan de Noard-Koreaanske Arbeiderspartij. Kim soe mear dwaan wolle om de swakke ekonomy fan syn lân te fersterkjen. Noard-Korea hat no in protte lêst fan ynternasjonale sanksjes fanwege it nukleêre programma.

It stilsetten fan it raket- en kearnwapenprogramma komt in wike foar in moeting fan Kim Jong-un mei de Súd-Koreaanske presidint Moon Jae-in. De twa steatshaden sjogge inoar op 27 april yn it grinsdoarp Panmunjom. Súd-Korea sprekt yn in earste reaksje fan in “betsjuttingsfolle stap” en in “positive basis” foar de topmoeting fan Kim en Moon.

Yn maaie of juny komt der mooglik in moeting fan Kim mei de Amerikaanske presidint Trump. Dy reagearre entûsjast op it nijs. Trump en Kim hiene ferline jier noch in heechoprinnend skeel. Trump drige Noard-Korea mei totale ferneatiging as it syn nukleêre programma net stilsette soe. Trump sei ek dat ‘rocket man’ Kim dwaande wie mei in selsmoardmisje.