Nije gasteksposanten yn Museum Belvédère

Yn ’e westfleugel fan Museum Belvédère binne wer nije presintaasjes ynrjochte. Dat njonken de eksposysje Giorgio Morandi | Bologna, dy’t noch oant en mei 10 juny te sjen is.

Annelies Alewijnse ynspirearre troch Jan Mankes – 27 april o/m 10 juny 2018

Annelies Alewijnse (1961) liet har ynspirearje troch it ynbandige oeuvre fan de skilder Jan Mankes (1889-1920). It resultaat is ‘Het was alsof ik hem al lange tijd meedroeg’, in projekt dat útinoar falt yn twa bysûndere presintaasjes en in lytse publikaasje.

Yn Museum Belvéedère wurde har fyngefoelige kollaazjes – fan âlde papieren en brûkte boekbannen – toand neist de gefoelige oaljeferveskilderijen fan Mankes. By Philip Elchers yn Grins is in eksposysje ynrjochte mei unike keunstwurken-yn-boekfoarm fan har hân. De keunstneresse koesteret – krekt as Mankes – oprjochte oandacht foar it lytse, dat skitterje kin yn it skaad. De gloedfolle sfear dy’t oproppen wurdt lit him lestich fange, mar wol hoeden beneikomme. Sa ûntstiet in poëtyske dialooch yn wurd en byld, yn sfear en nuânse, tusken geast en gefoel. Tusken twa keunstners.

Wurk fan Fred Pollack op twa lokaasjes – 27 april o/m 10 juny 2018

Ta gelegenheid fan de 75e jierdei fan de keunstner Fred Pollack, binne tydlik twa kabinetten yn ’e westfleugel fan Museum Belvédère ynrjochte mei syn wurk, sawol âld as resint. Tagelyk is der in eksposysje fan him te sjen by Galery Hoogenbosch op ’e Gordyk, fan 15 april oant 13 maaie 2018.

Begripen as beskerming, feiligens en ôfstjitting binne wichtige tema’s yn syn oeuvre. Dy tematyk skildere er op ôffalhout. Yn lettere jierren waard dat MDF-plaat, al as net foarsjoen fan boarre gatsjes. Hoewol’t syn wurk yn formeel opsicht oansluting fynt by de neioarlochske abstrakte en neo-figurative keunst, liket it troch in ferfrjemdzjend spul mei tsjusternis en dream werom te gripen op de tradysje fan it surrealisme. Om de sjogger net te beynfloedzjen jout Pollack syn skilderijen hast nea titels. “De sjogger moat by it ferkennen fan myn komposysjes deselde frijheid fiele dy’t ik by it skilderjen hie.”

Gestichtstekeningen fan Klaas Koopmans op it Hearrenfean en yn Seoel – 27 april o/m 27 maaie 2018

De gestichtstekeningen fan Klaas Koopmans wiene koartlyn te sjen op de útstalling Dividing Lines yn it Dolhuys yn Haarlim. No binne se wer werom yn Fryslân. In nije oanwinst ynbegrepen, is in seleksje no te sjen yn Museum Belvédère. In oar part wurdt op it stuit toand yn Seoel.

De Fryske keunstner Klaas Koopmans (1920-2006) wie lid fan de ekspresjonistyske skildersgroep Yn ’e Line. Syn grutte, kleurrike en libbenslustige doeken stean yn skril kontrast mei de sobere tekeningen dy’t er makke yn ’e perioade dat er opnaam wie yn in psychiatryske klinyk. Hy beseach syn mei-pasjinten (de ‘meiminske’) net allinnich mei moederaasje, hy wie foaral ien fan harren. Yn de tiid dat kreative terapy noch net bestie, liet er him it tekenjen net ûntnimme. Pasjinten fan de klinyk moasten by opname alle besittingen ôfjaan, mar Koopmans frege oan freonen en famylje om materiaal binnen te smokkeljen. Sa kaam er soms oan houtskoal en potleaden. Fierder brûkte er alles dat foarhannen wie. Sa binne der tekeningen makke mei eachpotlead en lippestift, op papierkes, sluven en sûkeladedoaskes.

Yn totaal binne der likernôch fjouwerhûndert gestichtstekeningen makke. Dy wurde beheard troch de Stichting Klaas Koopmans en binne ûnderbrocht yn Museum Dr8888. In pear wike lyn is by de famylje fan de keunstner in tekening ûntdutsen, dy’t ek ta dizze rige heart. It is in fyngefoelich portret fan in meipasjint, yn houtskoal en papier. De tekening wurdt no foar it earst eksposearre.

Earnewâld

Yn ’e moannen july, augustus en septimber is in oare seleksje út de mânske rige te sjen yn de beide tsjerken fan Earnewâld, yn it ramt fan it keunstprojekt Ljochtstill, dat de oandacht fêstiget op kearnbegripen as identiteit, lânskip en kwetsberens. It is in inisjatyf fan Anje Wester-Koopmans, de jongste dochter fan de keunstner.

