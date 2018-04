Nij ûnderwiiskonsept foar Dockinga Ferwert

De lokaasje Ferwert fan it Dockinga College is folop yn ûntwikkeling. Der is de ôfrûne tiid stûf wurke oan in nij ûnderwiiskonsept, in foarm fan ûnderwiis dêr’t yn personalisearre wurdt en romte hat foar fleks-oeren en fakoerstigend wurkjen. Dat konsept hie it Dockinga College graach realisearje wollen yn in nij skoalgebou. Troch slim oprinnende boukosten is it net mooglik de bou te gunnen oan in bou-ûndernimmer.

Nettsjinsteande it feit dat de nijbou net trochgean kin, wurdt der wol hurd wurke oan it realisearjen fan it nije ûnderwiiskonsept. Yn maaie begjint in proefperioade en it is de bedoeling om it nije konsept mei yngong fan it nije skoaljier yn te fieren.”

Ynterim direkteur-bestjoerder Kees Blokland is optimistysk en sjocht út nei de takomst. “In lytse skoalle as Ferwert lient him yn it bysûnder foar sa’n ûnderwiiskonsept: in skoalle dêr’t learlingen kend en weromkend wurde.”