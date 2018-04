Nij stik fan Tryater spilet op de Foarstreek

Wereldburgers van de Voorstreek, dat heart ta it haadprogramma fan LF2018, is it resultaat fan in unike gearwurking tusken de Ljouwerter Krante en Tryater. It teatrale en sjoernalistike projekt giet oer de wrâld fan no, oer it Europa fan no, oer it Ljouwert fan no. Wereldburgers van de Voorstreek iepenet de doar nei in nije wrâld yn de stêd.

Raymond, hikke en tein yn Ljouwert, komt op de Foarstreek yn situaasjes dy’t net fan him binne. Hy makket in trip en kriget sa tagong ta it wiere gesicht fan de Foarstreek. De situaasjes binne net betocht. Der wurdt spile mei de rykdom oan dialekten en aksinten fan de strjitte. En wêr’t wurden tekoartsjitte, nimt muzyk it oer. In magysk-realistyske reis.

Yn Wereldburgers van de Voorstreek wurdt Nederlânsk, Frysk en Liwwadders praat.

Transmediale gearwurking

Ira Judkovskaja (Tryater) en Kirsten van Santen (Ljouwerter Krante) realisearren har dat de wrâld him iepenbieret rjocht ûnder ús noas. Benijd gienen se mei dy ferhalen oan de slach. Elk út syn eigen profesje wei. Wereldburgers van de Voorstreek spilet fan 25 april o/m 26 maaie op de Voorstreek 39-47. De Ljouwerter Krante bondelet de ferhalen fan de bewenners en de beskôgingen op de Voorstreek yn in LC-bylage, dy’t útkomt op 21 april. Filmkes en podcasts binne fan dan ôf te besjen op wereldburgersvandevoorstreek.nl.

Meiwurkers foarstelling

Rezjy en konsept Ira Judkovskaja

Ko-rezjy Aukje Schaafsma

Muzyk en spul: Beppe Costa

Spul: Nynke Heeg, Raymond Muller en Tamara Schoppert

Kostúms Linda Eijssen; ljochtûntwerp Koos de Vries

