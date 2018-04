Neibesteanden Prince kleie sikehûs en aptekers oan

De seis neibesteanden fan Prince kleie in klinyk yn de steat Illinois en ferskate aptekers oan, om’t dy neffens harren syn dea yn april 2016 tefoaren komme kinnen hiene. As in dokter en de aptekers de goede diagnoaze steld hiene en him de juste behanneling jûn hiene, wie Prince net oan in oerdoasis pynstillers ferstoarn, sizze se.

De Amerikaanske artyst is neffens de offisjele lêzing stoarn troch in hege doasis fentanyl, in pynstiller mei in morfine-eftich effekt, mar folle sterker. It middel wurdt bygelyks brûkt by pasjinten dy’t in swiere operaasje ûndergien ha en is krekt sa ferslaavjend as heroïne.

Nei alle gedachten wie Prince him der net fan bewust dat der fantanyl brûkt hie. De pillen dy’t er slokte seagen derút as de generike fariant fan in oare pynstiller, fikodine. Nei’t er in konsert jûn hie yn Atlanta, waard er yn it fleantúch nei hûs ta net goed. Der waard doe in tuskenlanning makke yn Illinois. Dêr wegere Prince yn in klinyk in medysk ûndersyk, mar hy liet wol sjen hokker medisinen er brûkte. De apteker fan it sikehûs seach dy oan foar fidodine, en hy joech se werom oan Prince.

Ferline wike waard bekend dat net ien ferfolge wurdt foar de dea fan Prince, om’t it net slagge is it komôf te efterheljen fan de pillen dy’t him fataal waarden. De dokter dy’t in wike foar syn dea yllegaal resepten oan Prince foarskreau, hat in skikking troffen mei justysje fan sa’n 24.000 euro. Hy sette de resepten op namme fan de liifwacht fan Prince.

Prince, dy’t 57 wie doe’t er ferstoar, brûkte in protte ferskillende pynstillers: de plysje fûn nei syn dea allerhanne opiaten yn syn hûs yn Minneapolis. De dei nei syn ferstjerren stie in ôfspraak plend mei in dokter út Kalifornië, in spesjalist yn it bestriden fan ferslavings.