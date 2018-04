Nasjonale Betinking en Fiering Befrijing, 4 en 5 maaie 2018

Mei de Nasjonale Betinking op 4 maaie betinke we de Nederlânske slachtoffers fan de Twadde Wrâldoarloch en oorlogssituaasjes en fredesmissys sûnt dy tiid. Op 5 maaie fiere we dat it Keninkryk fan de Nederlannen yn 1945 frij wurden is en dat we fan dy tiid ôf frij libje meie.

Nasjonale Betinking, freed 4 maaie

Kening Willem-Alexander en Keninginne Máxima binne freedtejûn by de betinkingsgearkomste yn De Nieuwe Kerk yn Amsterdam. Daan Heerma van Voss docht it wurd en sprekt de 4 maaie-foardracht út. Oanslutend leit it keningspear de earste krâns by it Nasjonaal Monumint op de Dam.

Om 20.00 oere folgje de twa minuten stilte en de foardracht fan Gytha te Nijenhuis (17 jaar) fan it Surhústerfean, winner Dichter bij 4 mei 2018. Kim Putters, direkteur Sociaal en Cultureel Planbureau, hâldt de taspraak op de Dam. De NOS stjoert de Nasjonale Betinking tusken 18.45 oere en 20.25 oere streekrjocht út op NPO 1. Nei de betinkingen binne der ûnder de namme Theater Na de Dam yn it hiele lân teaterfoarstellingen by te wenjen dêr’t oarloch en frijheid de sintrale tema’s yn binne.

Nasjonale Fiering Befrijing, sneon 5 maaie

De Nasjonale Fiering Befrijing begjint dit jier yn Ljouwert, Kulturele Haadstêd fan Europa 2018. Filosoof en publisist Stine Jensen fersoarget de 5 maaie-lêzing, dêr’t minister-presidint Mark Rutte, kommissaris fan de Kening Arno Brok en de foarsitter fan it Nasjonaal Komitee Gerdi Verbeet by oanwêzich biiie. De 5 maaie-bernelêzing wurdt holden troch de 10-jierrige Naomi Maneka út Ljouwert. Oanslutend hâldt minister-presidint Rutte in taspraak op Befrijingsfestival Fryslân wêrnei’t er om 13.30 oere it Befrijingsfjoer oanstekt.

Tradysjegetrouw wurdt de Nasjonale Fiering Bevrijing ôfsletten mei it 5 maaie-konsert op de Amstel yn Amsterdam, dêr’t de Kening, de Keninginne en de minister-presidint ek by binne. De muzuk wurdt dit jier fersoarge troch it Rotterdamsk Philharmoanysk Orkest ûnder lieding fan gastdirigint Antony Hermus. Solisten binne Maan, Willemijn Verkaik, CB Milton, Bastiaan Everink en Noa Wildschut. Der is ek in optreden fan Het Nederlands Danstheater mei solisten Marne van Opstal en Meng-ke Wu. De NOS stjoert it 5 maaie-konsert fan 20.30 oere ôf live út op NPO1.