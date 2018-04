Muzykfestival “At the Watergate” mei twa poadia yn Wâldsein

Freed 11 maaie wurdt foar wettersportdoarp Wâldsein in hiel bysûndere dei. Dan partisipearret it doarp yn it Europeesk Jeugd Muzyk Festival “At the Watergate”. Goed 350 jonge muzikanten sille dy dei yn it doarp om optredens te fersoargjen. De muzikanten, fan 12 oant 21 jier, komme út ferskillende Europeeske lannen.

Mar leafst tolve orkesten (muzykgroepen) komme mei bussen nei Wâldsein. Der komme jongelju út Spanje, Frankryk, Poalen, Eastenryk, Switserlân en Nederlân. It muzyksjenre fan de orkesten is allsidich, fan symfoanyske muzyk, keamer- en koarmuzyk oant jazz, pop en rock. De muzykgroepen fariearje yn grutte fan 10 oant 70 persoanen.

Twa poadia

Op twa lokaasjes yn Wâldsein sille fan 11.00 oant 17.30 oere trochrinnend optredens te hearren wêze. By it MFC “De Driuwpôlle” komt in bûtenpoadium. De fraaie tsjerke “De Karmel” foarmet it twadde poadium. Elk orkest of muzykgroep sil yn trochsneed trije kertier spylje. Tusken elk optreden is in skoft foar it op- en ôfbouwen. De optredens binne allegear fergees.

Wâldsein nûget elkenien út om dizze prachtige muzikale dei mei te meitsjen yn it histoaryske sintrum mei moaie strjitsjes, winkeltsjes, unike steechjes en gesellige ytgelegenheden. De mûnen en tsjerken binne iepen om te besjen. Koartsein: in moai barren foar jong en âld.