Mooglik deaden yn Nederlân troch medisynkrapte

Der kinne skielk deaden falle troch medisynkrapte. Dat docht de organisaasje VVGN (Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde) te witten. Neffens de organisaasje binne guon middels foar ferslave pasjinten al in hoart min te krijen. In middel om lju dy’t fan ‘e drank ôf binne te helpen net werom te fallen yn ‘e âlde ferslaving wurdt sels hielendal net mear levere. Dat kin ta deaden liede, sa seit de VVGN.

De VVGN skriuwt oan it ministearje fan folkssûnens dat de krapte ‘zorgwekkend’ is. De organisaasje stiet derop oan dat de minister produsinten twingt om te leverjen. Fierders wol de VVGN dat de oerheid derfoar soarget dat pasjinten net bybetelje hoege foar in middel, as in goedkeaper alternatyf te mear te keap is.

Under de medisinen dy’t min of net te krijen binne, binne Refusal, Antabus en Lorazepam.

De VVGN is net de earste dy’t yn noed sit oer de krapte. Aptekersorganisaasje KNMP die koartlyn ek al te witten dat it hieltyd dreger waard om guon pasjinten noch in paslik middel mei te jaan. Net allinne ferslavingsmiddel binne krap, mar ek sliepmiddels, antybioatika en antydepressiva.

Neffens apteker Gerben Klein Nulet is it probleem yn Nederlân grutter as yn oare lannen, mei’t de merk hjir lyts is en de medisynprizen leech, sadat de Nederlânske medisynmerk foar kommersjele bedriuwen net sa nijsgjirrich is. Yn Dútslân binne medisinen in stik djurder en dêrtroch ek folle krap. It ferskil is grut. It antydepressivum Imipramine kostet yn Nederlân 0,64 euro en yn Dútslân 11,64 euro.