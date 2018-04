Mear bioferskaat yn Fryslân en Europa

In nije ympuls foar it bioferskaat yn Fryslân en dêrbûten

De Provinsje kriget € 330.000 fan Brussel om derfoar te soargjen dat it libben yn de boaiem riker wurdt en der mear plante- en bistesoarten komme. It belied dêrfoar moat ek mear ferankere wurde. Fryslân is de lieder fan in projekt dêr’t sân Europeeske regio’s yn gearwurkje. De Provinsje beheart de totale pot fan € 1.5 miljoen. Dat Ljouwert-Fryslân dit jir Kulturele Haadstêd is hat meispile by de takenning fan it jild.

Deputearre Johannes Kramer is bliid: “It is in erkenning troch Europa dat wy yn Fryslân op it goeie paad binne. Wy ferfolje in foarbyldrol. It is prachtich dat wy dat mienskiplike projekt liede meie.” De Provinsje stimulearret natuer-ynklusive lânbou. Biodiversiteit is belangryk. Wat grutter it ferskaat oan planten, krûden en blommen yn de greide, wat mear bijen en ynsekten. Dat is goed foar de boaiem en foar greidefûgels lykas de skries. Dy kinne net libje sûnder ynsekten en wjirms.

Ekonomy

De Provinsje wurket ûnder mear gear mei de Stichting Living Lab en Kening fan ’e Greide. Om bioferskaat heger op de politike aginda te krijen makket de Provinsje gebrûk fan de ynsichten fan Living Lab. Dy wurket oan in natuer-ynklusive lânbou dêr’t it ferbinen fan ekonomy en natuer sintraal by stiet. Dat moat liede ta nije fertsjinmodellen. De Provincie wol leare fan de agraryske kollektiven yn Fryslân en de sân partnerregio’s yn Europa.

LF2018-projekten dy’t draaie om bioferskaat binne ûnder mear Kening fan ’e Greide, Silence of the Bees, Connecting Flowers, Meadow Animal en Birds & Brass.