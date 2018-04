Lunsjlêzing Bob van Bijnen: De ‘love’ foar wetter

​​​Yn it kulturele jier 2018 pakt Tresoar út mei in soad lêzingen: net ien kear yn de moanne, sa’t it pyblyk wend is, mar alle wiken. Grutte ûnderwerpen, mar ek lytse ‘niche’ ûnderwerpen, brocht troch talleaze sprekkers. De lêzingen wurde hâlden yn de Gysbert Japicxseal, alle tongersdeis fan 12.30 oant 13.30. Op 26 april wurdt de lêzing jûn troch Bob van Bijnen. De lêzing wurdt jûn yn it Hollânsk.

De lêzing sil yngean op it ta stân kommen fan de mistfontein Love fan Plensa, dêr’t bylden fan in jonge en in famke tsjininoar oer set binne. De leafde foar wetter yn ’e foarm fan damp, sil technysk taljochte wurde. Wa’t dus witte wol hoe’t de damp makke wurdt, kin no syn kâns waarnimme.

Programma

12.00 ynrin en eventueel lunsj

12.30 lêzing

13.15 fragen

13.30 ein

Reservearje

Graach reservearje op: info@tresoar.frl / 058 – 7890740 / 058 – 7890792.

De lêzing is fergees. Gebrûk meitsje fan de lunsj (twa broadsjes + ien konsumpsje foar € 3,00)? Dan dat graach apart fermelde.