Lige de dykblokkearders oer stipe fan Anker & Anker?

Wylst aksjegroep Demonstratievrije Sinterklaasintocht 2018 op Facebook buorkundich makke dat abbekatekantoar Anker & Anker de lju ferdigenje sil dy’t ferline jier de dyk by de Jouwer blokkearre hawwe, sizze de abbekaten dat dat noch net wis is. Dat docht de Ljouwerter Krante te witten.

“Er zijn gesprekken gevoerd”, seit Tjalling van der Goot fan it abbekatekantoar yn ‘e Ljouwerter, “maar wij hebben nog van geen enkele verdachte een dossier gezien of aangenomen. Op dit moment treden wij nog niet als raadsmannen op.” Oer in wike soe der mear dúdlikens wêze.

34 minsken moatte foarkomme, om’t hja meidien hawwe soene oan it tichtsetten fan ‘e A7 by de Jouwer. Hja woene foarkomme dat in groep demonstranten Dokkum berikke soe, om dêr te demonstrearjen tsjin Swarte Pyt.