Lêzing yn Tresoar: Speure nei Romeinske spoaren

​De Romeinen? Foar in soad minsken hawwe dy yn it foarste plak te krijen mei de betochte ferhalen fan Asterix en Obelix. Spoaren fan de ‘echte’ Romeinen binne lang net altyd goed sichtber of bekend. Webargivaris René Voorburg fan de Keninklike Biblioteek sette mei syn websiden vici.org en omnes-viae.org de Romeinske spoaren letterlik wer op ’e kaart. Mei dy websiden kinne minsken de fuotspoaren fan de Romeinen folgje, oerbliuwsels ûntdekke en sels reizgje as in Romein.

Yn it ramt fan de lanlike Romeinewike fertelt Voorburg by Tresoar oer syn eigen syktocht nei it Romeinske ferline. De eardere konservator Terpekultuer en Midsiuwen by it Frysk Museum Evert Kramer fertelt mear oer Romeinske spoaren yn Fryslân. Benammen as âld-konservator wit er dat dy ek yn it Fryske lânskip noch in soad te finen binne.

Wat: Lêzing troch René Voorburg en Evert Kramer;

Wêr: Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert;

Wannear: Woansdei 2 maaie 2018 19:30-21.45 (ynrin fan 19.00 ôf).

De lêzing is fergees, oanmelde fia ynfo@tresoar.nl.