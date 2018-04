Learlingen Dockinga VAK-skoalle suksesfol mediawiis

‘Het curriculum van de toekomst’, sa wurde de 21ste-iuwske feardichheden neamd troch de SLO, it nasjonale ekspertisesintrum learplanûntwikkeling. De SLO omskriuwt, mei Kennisnet, 11 feardichheden dy’t learlingen no en yn de takomst nedich binne. Tink dêrby oan ICT-basisfeardichheden, gearwurkjen en mediawiisheid. Wat de SLO oanbelanget wurdt der tsjintwurdich noch te min oandacht jûn oan dy feardichheden yn it fuortset ûnderwiis.

De VAK-skoalle fan it Dockinga College yn Dokkum set lykwols alhiel yn op it goed tarieden fan syn learlingen op de takomst. Foaral as it giet om dy 21ste-iuwske feardichheden. Nei de stúdzje-feardichheidstrainingen fan begjin dit skoaljier, is der yn de ôfrûne maitiid begûn mei de training mediawiisheid foar de earste klassen.

Alle learlingen hawwe mei harren learmasters in digitale lesmetoade oer it ferstannich omgean mei bygelyks sosjale media en ynternet, suksesfol ôfmakke. It platfoarm www.mediarijbewijs.nl hat de VAK-skoalle dêrby stipe en in online omjouwing fasilitearre wêrby’t de learlingen yndividueel en klassikaal oefenje koene. De training mediawiisheid besteget ûnder mear oandacht oan cyberpesten, sexting, it beskermjen fan persoanlike gegevens en it meitsjen fan in webstee.

Alle earstejiers hawwe de training suksesfol trochrûn en krigen as bewiis in sertifikaat, it media-rydbewiis. In moaie stap yn de rjochting fan in feilige en mediawize takomst.