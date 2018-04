Tredde bern fan Kate en William is in jonge

Kate, de frou fan de Britske prins William, is yn it sikehûs opnaam foar de befalling fan harren tredde bern. It Twitterakkount fan Kensington Palace berjochtet dat it pear moandeitemoarn betiid mei in auto nei it St. Mary’s sikehûs yn Londen riden is. De hartoginne fan Cambridge leit dêr op de Lindo-fleugel, dy’t net foar oaren tagonklik is, dêr’t se ek har bern prins George (4) en prinsesse Charlotte (2) op ’e wrâld sette. Kate is yn in ier stadium fan de befalling, berjochtet de wurdfierder.

By it Londenske sikehûs sammelen har de ôfrûne dagen al fans fan it Britske keningshûs. Hja wachtsje yn spanning op de komst fan it tredde bern fan Kate en William. Fanwege de berte dy’t ophannen is die Kate it de ôfrûne tiid wat rêstiger oan. Sa wie se bygelyks dit wykein net by it jierdeisfeest foar keninginne Elizabeth, dy’t 92 waard.

Prins William, dy’t de titel hartoch fan Cambridge draacht, is de âldste soan fan prins Charles en prinsesse Diana. Hy is twad yn de line foar troansopfolging. Hy en Kate trouden yn 2011 yn de Westminster Abbey yn Londen.

Bywurke: Kate Middleton hat om 11.01 oere lokale tiid in soan op ’e wrâld set. Mem en bern meitsje it goed, berjochtet de wurdfierder. De namme fan de poppe wurdt letter buorkundich makke.