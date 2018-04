Jong Ajax wint Jupiler League

De priis yn ‘e balskopkriich Jupiler League is foar de jonges fan Jong Ajax. De jongbazen út it Amsterdamske spilen sneontejûn tsjin MVV, dat net meunsterje tsjin de twa fan ‘e Ajax-spilers Kaj Sierhuis en Mateo Cassierra. It is foar it earst dat in jongereinploech de Jupiler League wint. Sûnt 2013 meie sokke ploegen fan jonge spilers yn ‘e wedstryd meispylje.

Fortuna Sittard wie it ek net in minne dei foar. De Limburchske ploech ferlear om priis en preemje, mar it twadde plak op ‘e ranglist makket al dat er promovearret nei de Earedivyzje. It is sechtjin jier lyn dat Fortuna dat nivo helle.

It Jong Ajax fan Michael Reiziger rekke op ‘e spannende finaledei ynearsten yn it efter. Yn it skoft stiene de Amsterdammers noch mei ien om nul efter, mar yn ‘e twadde helte koe MVV net lykhâlde. Mei 79 punten bleau Jong Ajax Fortuna krekt ien punt foar. De iennichste Fryske dielnimmer, SC Cambuur, kaam mei 58 punten op it achtste plak.

Utslaggen: NOS