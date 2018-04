Joke Corporaal skriuwt nij boek oer skiednis Fryske literatuer

Op tiisdei 15 maaie wurdt de nijste skiednis fan de Fryske literatuer presintearre: Salang’t de beam bloeit. De skiednis is skreaun foar elkenien dy’t mear witte wol oer de Fryske literatuer, foar learlingen en studinten mei ynteresse yn Fryske taal en literatuer en foar besikers fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 (LF2018). It boek ferskynt dan ek yn it Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk. Joke Corporaal hat it boek skreaun.

Yn Salang’t de beam bloeit behannelet Joke Corporaal yn sân haadstikken de wichtichste ûntjouwingen en skaaimerken fan de Fryske literatuer, fan it earste begjin om 800 hinne oant hjoed. Koarte finsterteksten ljochtsje dy skiednis dêrnei ta mei sprekkende foarbylden oer hichte- en ek djiptepunten.

It boek is mei mooglik makke troch stipe fan Provinsje Fryslân en Stifting FLMD. It projekt is ûnderdiel fan Lân fan taal, fan LF2018.

Mei it boek ferskynt tagelyk de webside http://www.fryskeliteratuerskiednis.frl/ mei materiaal foar it fuortset en heger ûnderwiis oer de Fryske literatuer.

Mear ynformaasje oer de presintaasje is te finen op http://sirkwy.frl/index.php/aginda/1175-presintaaasje-literatuerskiednis-salang-t-de-beam-bloeit