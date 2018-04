Jehannes Boorsma: Buffet

Buffet

Ferhaal fan Jehannes Boorsma

Sa út en troch skowe wy wolris oan by in waarm en kâld buffet.

Eins binne de frou en ik net iens sa sljocht nei sokke fretterijen. Faak rinne de minsken tige rimpen, sichtber mei de honger yn ’e hals, mei withoe heech opsteapele boarden hinne en wer, deabenaud dat se oan ’e krapperein komme.

Mar ris ôfwachtsje oft it hjir oars en better is.

In man yn in wite oerstrûper brocht ús nei in taffeltsje by it rút, in gaadlik plakje. Spitigernôch wiene der gjin twapersoanstafels, dat it wie dêrom ôfwachtsjen oft wy tegearre bliuwe soene.

Dat slagge net! Ik sei tsjin Geartsje dat se efkes de oare kant út sjen moast om’t der kunde de seal yn kaam. It die gjin fertuten, it spul sette streekrjocht op ús taffeltsje ta en frege oft de oare twa stuoltsjes frij wiene.

