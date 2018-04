Iepening wettersportseizoen Wâldsein mei dekdweilorkesten

Sneon 28 april fan 13.00 oant 18.00 oere wurdt it wettersportseizoen fan Wâldsein, Heech en De Gaastmar muzikaal iepene mei dekdweilorkesten.

Yn Heech wurdt it dekdweilfestival organisearre. Dekdweilorkesten komme mei boaten nei Wâldsein en fersoargje dêroptredens. De trochrinnende muzykoptredens fine plak op it MFC-plein by de passantehaven, oanfolle mei tapperij en poadia, fiskrikjen, Fryske sûkerbôle fan de pleatslike ambachtlike bakkerij Visser, Pytsje Bokma fan de Gouden Boaiem mei har eigen biologysk iis en in springkessen foar de bern. De fuotbalferiening sil noch in tal aktiviteiten op poaten sette, de wei is ôfsletten, dus de jeugd kin folop fuotbalje en spultsjes dwaan. Yn it skoft binne der optredens fan it Wâldseinster shantykoar “de Pôllesjongers”. Ferbinend elemint tusken de doarpen Wâldsein en Heech is dat der sloepen mei fare sille; besikers kinne dan mei fan Heech nei Wâldsein en werom. De bedoeling is dat de sloepen tagelyk mei de dekdweilorkesten nei de doarpen farre.

De oankomsttiden fan de dweilorkesten yn Wâldsein binne 14.00, 14.40, 15.20 en de lêste om in oere as 16.15. Se spylje allegear sa’n 20 minuten; koartsein: in gesellige middei yn de moaie nije passantehaven.

Datum: sneon 28 april 2018

Plak: MFC-plein Wâldsein, flakby de nije passantehaven

Tiid: 13.00 – 18.00 oere

Email: woudsendpromotie@gmail.com

Webside: www.dekdweilfestival.nl (Heech)

Yntree: fergees