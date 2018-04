Histoaryske hândruk lieders Noard- en Súd-Korea

De lieders fan Noard- en Súd-Korea hawwe harren earste moeting neffens de Súd-Koreaanske delegaasje “wichtige en iepenhertige” oerlizzen fierd oer nukleêre ûntwapening. De twa delegaasjes wurkje no oan in mienskiplike ferklearring, dy’t yn ’e rin fan de dei publisearre wurdt. De histoaryske moeting tusken Kim Jong-un en Moon Jae-in wie yn Panmunjeom, yn de demilitarisearre sône tusken Noard- en Súd-Korea. Nei de Koreaanske oarloch fan 1950-1953 hie noch nea in Noard-Koreaanske lieder in stap set besuden de militêre grins.

Om 02.30 oere fannacht Nederlânske tiid stuts Kim Jong-un de grins oer. Hy waard beselskippe troch in groep hege funksjonarissen, syn suster Kim Yo-jong ynbegrepen. Nei de oerstek wie it momint oanbrutsen dat de Noard-Koreaanske lieder de Súd-Koreaanske presidint moete. Foar de manmachtich oanwêzige parse fûstken de twa. Kim Jong-un naam Moon ek koart mei oan syn kant fan de grins. Dêrnei folge in ynspeksje fan de militêre earewacht.

Koart dêrnei rûnen de twa nei it saneamde fredeshûs dêr’t de petearen tusken de lieders efter sletten doarren holden waarden. Letter freed sille der mear moetings tusken de twa wêze. Nei ôfrin fan it earste petear sei Kim Jong-un dat er klear is foar earlike en oprjochte petearen mei syn suderbuorlju.

Opfallend detail: Kim Jong-un soe syn eigen húskepot meinommen hawwe. Dêrtroch hoecht er gjin gebrûk te meitsjen fan in publyk húske. Neffens The Washington Post docht er dat om foar te kommen dat syn útwerpsels ûndersocht wurde en de Súd-Koreanen sa syn sûnenstastân efterhelje kinne. Noard- en Súd-Korea binne al 65 jier yn steat fan oarloch.