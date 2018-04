Gjin Sorbysk op jubileum Bautzen

De Landkreis Bautzen/Budyšin bestiet yn 2018 tsien jier. Dat wurdt fierd, mar it Sorbysk komt dêrby oan ‘e krapperein, ta argewaasje fan ‘e Sorbysktaligen.

Bautzen/Budyšin is it haadplak fan de streek Oberlausitz, yn East-Dútslân. It is in wengebiet fan de Sorben. Ea wie it gebiet folslein Sorbysktalich, mar hjoed de dei foarmje de Sorbyskpraters in minderheid tusken de Dútsktaligen.

Tsien jier lyn waard de Landkreis Bautzen foarme. Sa’n Landkreis is wat mei in Nederlânske provinsje te ferlykjen. It jubileum wurdt fierd mei de útjefte fan fleurige postkaarten. Dy hawwe lykwols allegear in Dútsktalige tekst. Dat is de Sorben net nei ‘t sin. De ferwantwurdlike bestjoerder seit dat de kaarten te lyts binne om de tekst twatalich ôf te printsjen, mar dat de regionale oerheid op oare mêden in protte foar it Sorbysk docht.