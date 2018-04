Stiltme

In hauk lavearret lûdleas

oer my hinne

fleanmasines lûke streken as pylken

tsjin de winterblauwe loft

in satynsêfte see

dûnset de tango

mei it eilân oan ’e kime

it fiere driigjen

fan in grânzgjende Noardsee

lûkt my mei

yn in sakrale stiltme.

Inne Bilker