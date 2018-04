Fryslân wol in stik fan Grinslân hawwe

It is net foar it earst, mar Fryslân wol op ‘e nij in part fan buorprovinsje Grinslân hawwe. It giet om in stik strân oan ‘e eastlike râne fan Skiermûntseach. Dat eilân skoot allegeduerigen op nei it easten ta, trochdat der yn it westen sân ôfslein wurdt en der oan ‘e eastkant sân by komt.

Yn 2006 waard de grins tusken Fryslân en Grinslân ek al korrizjearre om it eilân Skiermûntseach folslein op Fryske grûn te hâlden. Neffens Provinsjale Steaten fan Fryslân is dat nedich, om’t der oars ûndúdlikheid bestiet oer wa’t wat dwaan moat, as der op it eastlike strân fan Skier in ramp bart.

Deputearre Patrick Brouns fan Grinslân hat te witten dien dat der oer de grinskorreksje te praten is, mar dat der wol wat regele wurde moat om derfoar te soargjen dat soks Grinslân gjin jild kostet. As it grûngebiet fan in provinsje lytser wurdt, kriget dy nammentlik minder jild fan it Ryk.

Omdat de gemeente Eemsmond, dêr’t it eastlike stik fan Skier yn leit, yn 2019 opgiet yn ‘e fúzjegemeente Het Hogeland, wol Grinslân de ûnderhannelings mei Fryslân wol earst yn 2019 op ‘e wurklist sette.