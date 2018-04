Frysk Strjitfestival set útein mei grutte teatrale parade

It Frysk Strjitfestival trapet sneon 26 maaie ôf mei in grutte teatrale parade mei sawol lokale as nasjonale teateracts en dûnsgroepen. De parade set útein om 13.00 oere op it Aldehoustertsjerkhôf en giet oer de Nijstêd nei it Gûverneursplein dêr’t it santichkoppige orkest fan Adje mei de Ljouwerter sjongeres en aktrise Bertrie Wierenga it Frysk Strjitfestival begjint mei in unike útfiering fan it liet ‘Kijk eens wat ik kan’.

Yn de parade rinne ûnder oaren De Slikwerkers fan Nynke van Duinen, de Timecruisers fan Abacus Theater, Circus Adje Meesterklas, Circus Saranti, Bertrie Wierenga en de flamenkodûnsers fan Dance d’Ali mei. “It wurdt in grutte ôftraap fan de 38e edysje fan it Frysk Strjitfestival mei in moaie kombinaasje fan lokale groepen en nasjonale acts”, fertelt Tet Rozendal. Ut namme fan it Frysk Strjitfestival organisearret sy de parade.

Socht: karrelûkers

Sjongeres en aktrise Bertrie Wierenga sil op in grutte hynstekarre foarop yn ’e parade. De karre wurdt net foarútlutsen troch hynders, mar troch minsken. “Dêr sykje wy de fjouwer gaadlikste karrelûkers fan Ljouwert foar”, seit Rozendal. “Wolle jo foarop yn de parade? Stjoer dan gau de orizjineelste foto nei info@fries-straatfestival.nl. Ut alle ynstjoerings kieze wy fjouwer karrelûkers. Wa wit rinne jo aanst foarop.”

It Frysk Strjitfestival is op freed 25 en sneon 26 maaie en is in traktaasje fan Stedsskouboarch De Harmonie. It festival wurdt mei mooglik makke troch Gemeente Ljouwert, Provinsje Fryslân, it Ljouwerterer Undernimmersfûns, Grafyske Groep Van der Eems, Verno BV, GV Stage Equipment en de Ljouwerter hoareka.