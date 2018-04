Dieder oanslach Toronto wie frouljushater

De man dy’t yn Toronto mei in wyt buske in bloedbad oanrjochte, die dat om wraak te nimmen op de froulju. Hy koe nammentlik gjin ferkearing krije.

De 25-jierrige Alek Minassian ried moandei yn ‘e Kanadeeske stêd mei gâns faasje op fuotgongers yn. Tsien minsken hat er deariden. Fyftjin oare slachtoffers binne slim ferwûne rekke.

Minassian bewûndere Eliot Rodger, in man dy’t yn 2014 yn ‘e Feriene Steaten sân minsken op in terrein fan ‘e universiteit fan Kalifornië deaskeat, út frustraasje om’t er mar net oan ‘e frou rekke. Dêrnei die er himsels tekoart. Minassian repte der op Facebook ek fan dat er sels tsjin it sin frijfeint wie. Neffens kunde wie er wat in apartstra, ien dy’t him ôfsûndere en nuvere oanwensten hie, mar dy’t net gefaarlik like.