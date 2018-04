Fiif fersetsferhalen by Nasjonale Fiering fan de Befrijing

Yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert binne op sneon 5 maaie fiif ferhalen te hearren oer oarloch en ferset. De gasten dy’t foar de Nasjonale Fiering fan de Befrijing komme, hearre de ferhalen moarns. Wa’t se ek meimeitsje wol, kin him oanmelde foar it middeisprogramma.

Yn de fiif ferhalen komme ûnder mear ferhalen út de famyljes fan de fertellers nei foaren. Sa fertelt Oeds Westerhof bygelyks hoe’t de famylje fanwege de oarloch ferbûn is mei de Blokhúspoarte, dêr’t er sels foar Kulturele Haadstêd wurket. Gerard van der Veer makket dúdlik hoe’t er in bân mei de oarloch hat fia it koerierswurk dat syn mem yn de oarloch dien hat. Hylke Speerstra jout de wearde oan fan it trochfertellen fan oarlochsferhalen en heakket dêr sels in ferhaal oan ta. André Boers bringt syn famyljeskiednis nei foaren. Syn heit en mem steane sintraal yn it nije boek De Joadske Brulloft. Muzikanten Douwe Dijkstra en de Sneue Vertoning geane yn op de Oerfal op de Blokhúspoarte en fertelle hoe’t de Twadde Wrâldoarloch yn harren libben trochwurket.

De teatrale rûnlieding is in inisjatyf fan it Nasjonaal Komitee, 4 en 5 maaie en de provinsje Fryslân.



De teatrale rûnlieding begjint sneon 5 maaie om 14.00 oere. Op woansdeitejûn 3 maaie is de try-out. Op beide dagen is mar in behind tal plakken beskikber. Oanmelde is nedich, fol is fol.

Oanmelde foar de try-out op 3 maaie om 20.30 oere kin hjir. Oanmelde foar 5 maaie om 14.00 oere kin fia dizze link.