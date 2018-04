Fersterking huzen Grinslân giet net troch

In protte Grinslanners binne teloarsteld dat de fersterking fan harren huzen dêr’t se op rekkene hiene, foarearst net trochgiet. Of dat just de sloop dêr’t se har op ynsteld hiene, mooglik fan de baan is. De Grinslânske ierdbevingsgemeenten en de provinsje Grinslân binne mei minister Wiebes fan Ekonomyske Saken oerienkaam dat der foarearst gjin massale fersterking fan huzen komt.

Yn it doarp Overschild krigen bewenners ein ferline jier te hearren dat hast de helte fan de huzen tsjin de flakte moatte soe. Nei fan de earste skrik dêroer bekaam te wêzen, ûntwikkele it doarp in takomstplan. Dat kin no mooglik yn it jiskefet, ta skrik fan de bewenners. Goed trijetûzen húseigners hiene earder te hearren krigen dat harren hûs te ûnfeilich is om yn te wenjen, by swierdere ierdbevings. Ofpraat is no dat mar by de helte dêrfan de fersterking trochgiet.

Oft de fersterking fan dy huzen en noch te ynspektearjen huzen yn Grinslân trochgiet, is ôfhinklik fan ûndersiken fan TNO, KNMI en it Steatstafersjoch op de Minen. Dy berekkenje wat de beheining fan de gaswinning foar effekt ha kinne soe op de grûnbewegings. Nei alle gedachten sille se yn juny mei harren resultaten komme.