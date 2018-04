Feie Fonyk: My fair Lady

Op 15 maart 1956 gie My fair Lady op Broadway yn premjêre. Fjouwer jier letter wie er foar it earst yn Nederlân te sjen. Dat wie op 1 oktober 1960 yn it Luxorteater yn Rotterdam mei Wim Sonneveld as professor Higgins. Yn totaal waarden der 702 foarstellingen spile. Sonneveld miste der trije fan. Ik lês it yn it boekje dat wy ôfrûne woansdeitejûn yn De Harmonie krigen, want My fair Lady wie fan ’e wike fan tiisdei oant en mei tongersdei yn Ljouwert. It wie in moaie foarstelling. Der waard prachtich songen, dûnse en toanielspile en it dekôr wie in wûnder fan fernimstigens.

Spitigernôch wiene wy yn 1993 net yn Jorwert, want doe waard dêr dizze suksesmusical opfierd yn in oersetting fan Tabe Beintema as Myn leave Lyske.

It ferhaal fan My fair Lady mei bekend wêze: it plat pratende en ienfâldige famke Eliza Doolittle dat blommen ferkeapet oan publyk dat út de opera komt, sil troch de taallessen fan professor Higgins fatsoenlik praten leare. Higgins giet mei syn freon kolonel Pickering in weddenskip oan dat soks slagje sil. Eliza sil sa in oar en better libben krije kinne en har thúsfiele yn de wrâld fan Higgins en Pickering.

Seth Gaaikema wie noch mar ienentweintich jier doe’t er frege waard om dy musical yn it Nederlânsk oer te setten. Sonneveld wie in kritysk man en hy gie yn it earstoan net akkoart mei de oersetting fan it liet dat Higgins oan ’e ein fan de musical sjongt as Eliza troch syn ûnbeskofte manier fan dwaan útnaaid is. Dat is yn de oarspronklike ferzje “I’v grown accustomed to her face”. Nei Sonneveld syn krityk kaam Gaaikema mei “Ik voel opeens dat ik har mis”. Selde tal wurdlidden, selde wurdritme. Ik haw opsocht wat Beintema der yn syn Fryske oersetting fan makke. Dy hie it wat makliker, want hy naam yn 1990 de Nederlânske oersetting fan Gaaikema derby en makke der “O, ’k fiel ynienen dat ’k har mis”. Minder moai, want it hat krekt ien wurdlid mear en past sadwaande net by de meldij, mar ik soe ek net witte hoe’t is oars moatten hie. Miskien “Ik rekke sa fertroud mei har”

Ofsjoen fan de geweldige muzyk, hat de musical in nijsgjirrich tema. Yn hokker mjitte hat dyn taal en dyn útspraak ynfloed op dyn maatskiplik sukses? Dy ynfloed is grut, dêr sil net ien oan twivelje. Minsken foarmje har in oardiel oer in oar op basis fan de earste talige yndruk.

“Is der dan net ien mear dy’t syn wurd fatsoenlik docht?”

En sa sjongt Higgins yn it begjin fan de musical nei’t er Eliza praten hearde, yn it liet: “Why can’t the English teach their children how to speak”:

Look at her, a prisoner of the gutter, Condemned by every syllable she utters. By right she should be taken out and hung, For the cold-blooded murder of the English tongue.

Yn de oersetting fan Gaaikema:

Hoor haar eens – een sloerie uit de sloppen. Om zo in de gevangenis te stoppen. Voor het meest opzienbarend schandaal: Poging tot gruwelijke moord op de taal!

En by Beintema yn “Is der dan net ien mear dy’t syn wurd fatsoenlik docht?:

Dêr sit se, is ’t net om fan te grizen? Sa’n foddebosk! en ’t wit fan wei noch wize. Har past in straf foar ’t grut skandaal, ’t Besmodzjen fan ús memmetaal.

Guon hawwe de oertsjûging dat alle talen lykweardich binne. Dat liket my folsleine ûnsin. De wearde fan de taal hinget yn it foarste plak ôf fan de gebrûkswearde, mar troch dyn taalgebrûk litst ek sjen en hearre ta hokker groep en sosjale klasse datst hearst en dat is wer fan belang foar dyn maatskiplike posysje. Talen hawwe in hegere of legere status. De offisjele status fan it Frysk is heger as ea. Kinst de taal brûke yn it bestjoer, yn de media yn Fryslân en foar it rjocht. Dochs binne de measte Friezen fan betinken dat jo net oerdriuwe moatte. Se hoege mar in heal wurd Nederlânsk te hearren fan ien dêr’t se mei prate, om oer te gean nei dy oare taal mei in hegere status, it Nederlânsk. Soks helpt net om de status fan it Frysk te ferheegjen. Spitich.