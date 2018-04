Fakminsken yn ’e bou hawwe wurk by de rûs

Skilders, timmerlju, leadjitters, elektrisiens en oare fakminsken hawwe troch de florearjende ekonomy wurk foar it útsykjen. De meagere jierren fan de krisis – dêr’t de fertsjinsten faak ek folle leger yn wiene – binne foarby. It sjit no de oare kant út, troch it tekoart sjitte de leanen omheech.

Neffens it UWV stean tsientûzenen fakatueres iepen en wurde it der hieltyd mear. In oare graadmjitter dêr’t út bliken docht dat de bou wer poerbêste tiden meimakket, is it tal ww-útkearings. It hichtepunt wie neffens it UWV 2013 mei hast 62.000 nije ww-gefallen. Yn de jierren dêrop naam dat oantal yn heech tempo ôf. Ferline jier wiene der 21.000 nije ww-útkearings. Dat is 65 persint minder as yn 2013, blykt út aktuele gegevens fan it UWV. De weromrinnende trend set yn it earste fearnsjier fan 2018 troch: 6100 nije útkearings foar 8600 oer yn it earste fearnsjier fan 2017.

De oare kant fan it ferhaal is dat de wachttiden by faklju lykas in timmerman of skilder tige oprinne kinne. As minsken pech ha, moatte se moannen op in fakman wachtsje.