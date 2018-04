Eksposysje Morandi grut súkses

De útstalling Giorgio Morandi | Bologna yn Museum Belvédère hat al mear as 10.000 besikers lutsen. It grutste part dêrfan komt fan bûten de provinsje. It museum ferwolkommet in protte nije besikers. De katalogus fan de útstalling wurdt it meast ferkocht en is ûnderwilens oan in nije printinge ta. Alle spesjale rûnliedings binne ek útferkocht.

Yn de útstalling wurde in protte stillibbens fan de Italiaanske grutmaster toand, mar der is ek omtinken foar de pleatslike arsjitektuer. Formele aspekten út de boukeunst fan Bologna binne nammentlik werom te finen yn it oeuvre fan de skilder. Dat soarget derfoar dat men op in ferrassende en fernijende wize yn ’e kunde komt mei it wurk.

De eksposysje kaam ta stân yn nauwe gearwurking mei Museo Morandi yn Bologna. Fanwege de grutte tarin is it museum mei de eksposysje in oere earder iepen, fan tiisdeis oant en mei sneins fan 10.00 oant 17.00 oere. Giorgio Morandi | Bologna is noch te sjen oant en mei 10 juny.

www.museumbelvedere.nl | info@museumbelvedere.nl