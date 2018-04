Eksposysje ´100 jier Oranjekomitee Kollum´

Freed 27 april 2018, om 10.45 oere, iepenet boargemaster Bilker yn it gemeentehûs fan Kollum de eksposysje fan it Oranjekomitee Kollum. De eksposysje is oant en mei 31 maaie 2018 te besjen.

It Kollumer Oranjekomitee bestiet dit jier hûndert jier. De jubileumkommisje hat dêr in eksposysje oer gearstald. Dy omfiemet foto’s, krante-artikels en byldmateriaal fan in soad troch it komitee organisearre aktiviteiten.

Hichtepunten yn it bestean wiene de besite fan Keningin Juliana oan de gemeente Kollumerlân en de doarpetwastriid tusken Kollum en Aalten. Yn de jierren santich waarden der volleybaltoernoaien organisearre troch de hearen Gansevoort en Hoiting en yn 1976 wie der in echt wynfeest. Al dy hichtepunten binne werom te finen yn de eksposysje.

De eksposysje is te besjen fan 27 april oant en mei 31 maaie 2018 ûnder de iepeningsoeren fan it gemeentehûs (op wurkdagen fan 9.00 – 12.00 oere). It gemeentehûs is middeis ticht, mar de eksposysje is moandeis oant en mei tongersdeis fan ienen oant fjouweren wol te besjen. Op woansdei kin dat oant 19.30 oere.

Moandeis, tiisdeis en tongersdeis tusken 13.00 en 15.00 oere draait der yn de eksposysjeperioade in film yn de sintrale hal fan it gemeentehûs, makke troch Stefan Braaksma, mei bylden fan de Oranjefeesten yn Kollum troch de jierren hinne.