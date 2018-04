‘Ein deutsches Requiem’: treast foar hjoed en bemoediging foar de takomst

Nei de deadebetinking op 4 maaie yn de Ljouwerter Prinsetún is der altyd oanslutend in konsert yn de Grutte Tsjerke. Dit jier is it Fokaal Ensemble Ljouwert oan bar om dat te fersoargjen. Foar dy bysûndere gelegenheid hat it koar keazen foar ‘Ein deutsches Requiem’ fan Johannes Brahms.

In requiem, in deademis dus, mar dan net mei de tradisjonele Latynske tekst, dy’t de klam leit op it lijen en it lêste oardiel. De Dútske tekst bestiet út passaazjes út it Alde en it Nije Testamt dy’t krekt de treast en de bemoediging beklamje. By Brahms giet it om de treast fan de kristlike God dy’t it gelok fan it hjirneimels jout. Wa’t mei in oare libbensoertsjûging nei dizze muzyk fan Brahms harket ûnderfynt likegoed treast en hoop foar de takomst.

It oarspronklike wurk út 1868 is foar koar en orkest. Brahms sels makke al gau in ferzje dêr’t de orkestpartijen yn ferfongen binne troch in pianobegelieding foar fjouwer hannen, de saneamde ‘Londoner Fassung’. Dy ferzje sil yn Ljouwert te hearren wêze. De pianisten binne Johanan Havinga en Roele Kok. De solopartijen wurde songen troch sopraan Fardau van der Woude en bariton Ben Brunt. De útfiering stiet ûnder lieding fan de fêste dirigint David van Roijen.

It konsert is yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert, Jakobinertsjerkhôf 95 op 4 maaie 2018 om 20.45 oere.

De tsjerkedoarren geane om 20.15 oere iepen. Yntreepriis: 12,50 euro