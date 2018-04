Dweiltrochwiet hiem nei in reinbui? Dit is deroan te dwaan!

Dy’t alle kearen nei in reinbui de tún splis hat en mei learzens oer it hiem wâdzje moat, dy kriget dêr fansels nei in hoart skjin syn nocht fan. Yn in protte gefallen is soks lykwols te ferhelpen. Hjirûnder steane fjouwer tips.

1. Minder stien

As in te grut part fan ‘e tún ûnder tegels bedutsen is, dan kin it wetter net fuort. Stien is hoe dan ek min foar it miljeu, mei’t it ûntbrekken fan grien ek fûgels en ynsekten ôfskrikt. Boppedat soargje tegels foar opwaarming. Wa’t de natoer en himsels in deugd dwaan wol, hellet hjir en dêr wat tegels fuort. Men kin bygelyks oan ‘e sydkanten fan ‘e tún in border meitsje, of earne in perk, of men kin ynstee fan tegels in boaiembedekker brûke.

2. Iepen grûn

As it wetter de grûn berikt, wol it net sizze dat it fuortsakket. Te tichte grûn foarmet in hurde boaiem, dêr’t it reinwetter op lizzen bliuwt. Troch de boppeste modder om te kearen om mei in grûnboar gatten yn ‘e tún te meitsjen soarget men derfoar dat it wetter de grûn yn lûke kin. Om út te meitsjen wêr’t men it bêste út ein kin, is it tûk en wachtsje op in reinbui. Dêr’t puozzen lizzen bliuwe, is de grûn te ticht en moat wat omkear- of boarwurk dien wurde.

3. Reinwettersbak

It opheinen fan reinwetter yn in bak of tûne makket dat it net op ‘e grûn bedarret. Hat men in daksgoatte fan hûs of hok dy’t op ‘e tún ôfwetteret, dan kin der in soad wetter yn ien kear oer de tún streame. Dat kin tefolle wêze. In reservoir is dan in goede oplossing.

4. Deldracht

Wetter rint fan heech nei leech. Yn in tún mei kûlen kriget men puozzen. Rint de tún ôf nei ien kant ta, dan bedarret alle wetter dêre. In sljocht hiem foarmet rûnom puozzen. Hat men de mooglikheid om nei de strjitte of in sleat ôf te wetterjen, ferleegje de tún oan dy kant dan wat en ferheegje him oan ‘e oare kant. Benammen by in terras of tegelpaad kin dat fertuten dwaan. Lit it paad net ôfrinne nei jo hûs of nei it hiem fan ‘e buorlju ta.