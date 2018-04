Dijkstra Draisma BV út Boalsert yn finale Kening Willem I-priis

Frysk boubedriuw yn top trije Nederlânske bedriuwen

Dijkstra Draisma BV is noch hieltyd yn ’e race foar de Kening Willem I-priis yn de kategory MKB. Tiisdei 24 april waard de Fryske ûndernimming ferrast troch Martin van Pernis en Boudewijn Haverlag, bestjoersleden fan de Kening Willem I Stichting. Dijkstra Draisma BV waard as ien fan de trije finalisten keazen yn in besletten bestjoersgearkomste by De Nederlandsche Bank yn Amsterdam. Dêr wie earefoarsitter Keninginne Máxima ek by oanwêzich. De útrikking fan de Kening Willem I-priis en de Kening Willem I-plakette foar Duorsum Undernimmerskip is op 28 maaie yn Nimwegen. Dy stêd is dit jier útroppen ta European Green Capital. Mear ynformaasje oer de Kening Willem I-priis stiet hjir.

Oer de Kening Willem I-priis & -plakette foar Duorsum Undernimmerskip

De Kening Willem I Stichting rikt sûnt 1958 twajierliks de Kening Willem I-priis yn ’e kategoryen ‘grutbedriuw’ en ‘mkb’ út en dêrneist de plakette foar Duorsum Undernimmerskip. Se foarmje de ultime bekroaning op goed ûndernimmerskip. Prof. dr. K.H.W. Knot, presidint fan De Nederlandsche Bank NV, beklaait de funksje fan foarsitter. De ûnôfhinklike ûndernimmingsprizen wurde aktyf stipe troch it ministearje fan Ekonomyske Saken & Klimaat en it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat.