Dearider De Jouwer moat tsientûzen euro betelje

De frachtrider dy’t yn septimber 2016 by de Jouwer in 51-jierrige man dearied, moat dy syn neibesteanden tsientûzen euro betelje. De 28-jierrige Súd-Hollanner ried mei hege snelheid op in file yn, wylst dêr al rom yn it foar warskôge wie. De auto lyk foar de frachtwein fleach yn ‘e brân en de bestjoerder oerlibbe it net. In oare frou rekke ferwûne en ferskate auto’s rekken skansearre.

Nêst de skeafergoeding is de dearider ek feroardiele ta 240 oeren wurkstraf en mei er in healjier lang net autoride. Dêr kin in healjier by komme as de man him misdraacht. Yn it proses liet er witte dat er him ôfgryslike skuldich fielde.

Yn maart lyn krige in oare frachtrider dy’t by de Jouwer in deadlik ûngemak feroarsake hie in folle swierdere straf. Dy hie ûnder it riden op syn snoadfoan mei pornowebsteeën dwaande west.