Deaden by oanslach mei buske yn Toronto

Yn ‘e Kanadeeske stêd Toronto is in wite bestelbus op kuierjende minsken ynriden. Njoggen minsken binne dêrtroch dearekke. Op syn minst sechtjin minsken binne ferwûne.

De slachtoffers rûnen op ‘e stoepe yn ‘e Yonge Street, in lange drokke strjitte. It buske ried hommels op harren yn. It wie op dat stuit yn Toronto healwei twaën yn ‘e middei. Nei de die naaide de bestjoerder fan it buske út. De plysje hat him wilens oppakt.